Сегодня в Орле начнут холодеть батареи

20.5.2024 | 17:00 Важное, ЖКХ, Новости

Об этом предупредили в мэрии.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующий комментарий оставили в сообществе «Орёлтаймс» «ВКонтакте» с официального аккаунта городской администрации.

«Сегодня отключим отопление», — заявили представители орловских властей.

Напомним, отопительный сезон завершился в Орле ещё 12 апреля. Однако 6 мая его возобновили во внеочередном порядке. Причиной стало резкое похолодание. Сначала тепло хотели вернуть на неделю, но затем «финальная дата» стала открытой.

Теперь погода «сменила гнев на милость». В ближайшие дни синоптики обещают орловцам до плюс двадцати семи градусов.

ИА «Орелград»


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