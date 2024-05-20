Сегодня в Орле начнут холодеть батареи

Об этом предупредили в мэрии.

Соответствующий комментарий оставили в сообществе «Орёлтаймс» «ВКонтакте» с официального аккаунта городской администрации.

«Сегодня отключим отопление», — заявили представители орловских властей.

Напомним, отопительный сезон завершился в Орле ещё 12 апреля. Однако 6 мая его возобновили во внеочередном порядке. Причиной стало резкое похолодание. Сначала тепло хотели вернуть на неделю, но затем «финальная дата» стала открытой.

Теперь погода «сменила гнев на милость». В ближайшие дни синоптики обещают орловцам до плюс двадцати семи градусов.

ИА «Орелград»