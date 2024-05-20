В Орле нашлись ничейные ворота

Их могут демонтировать в ближайшие дни.

Объект находится неподалёку от микрорайона «Новая Ботаника», рядом с домом по Пищевому переулку, 14. Ворота располагаются напротив магазина «Магнит». К ним «прилагается» деревянное ограждения.

Администрация города (в лице теруправления по Заводскому району) опубликовала на своём сайте официальное предупреждение для собственника. Также информация размещена на самих воротах. Направить её собственнику на какой-либо адрес невозможно, так как счастливый хозяин объекта неизвестен.

Владельцу конструкции предлагается демонтировать её добровольно и самостоятельно, так как она установлена незаконно. Впрочем, на это остаётся один день.

Если собственник не исполнит решение властей до завтрашнего числа, то, видимо, заняться демонтажом придётся городской администрации.

ИА «Орелград»