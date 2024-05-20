В Орле планируют увеличить число рабочих на Титанике

Это сделают в текущем месяце.

Такую информацию озвучили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Сегодня в здании медцентра на бульваре Победы побывал Андрей Клычков, а также другие региональные чиновники. Они осмотрели объект изнутри.

Гендиректор ООО «Стрела» Геннадий Федоров, чья организация выполняет подрядные работы, рассказал, что сейчас здесь трудятся около 200 человек. Выполняются отделочные работы, обустраиваются инженерные системы, идёт комплектование по оборудованию. Также в здании меняют витражи.

«Выход из экспертизы запланирован на май текущего года. После завершения этой процедуры количество людей на объекте будет увеличено», – добавили в пресс-службе.

Сообщается, что подрядная организация намерена завершить строительство и сдать многопрофильный медцентр областной больницы в эксплуатацию к концу года.

ИА «Орелград»