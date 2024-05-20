Молодой орловец дважды врезался в столб

Пострадавшего госпитализировали.

ДТП произошло накануне вечером в Ливнах. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Орловец 2006-го года рождения передвигался на «Ладе Приоре» по улице Мира. Автомобиль ехал в сторону Индустриальной. У дома №196 парень не справился с управлением и врезался в опору освещения.

Затем машина «врубилась» ещё в одну опору – линии электропередач. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Пострадал и пассажир «Лады» – тоже 2006-го года рождения. Врачи, оказав помощь, отпустили его домой.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП. В них пострадали пятеро человек. Один участник аварии погиб.

ИА «Орелград»