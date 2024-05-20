В Орле покрасили ещё три остановки

Это сделали в рамках экологического двухмесячника.

По многолетней традиции он проводится в апреле и мае. Данные работы выполняли сотрудники территориального управления по Советскому району.

Они привели в порядок три остановочных павильона. Остановки находятся рядом с Приборостроительной улицей и Наугорским шоссе. При покраске использовался пульверизатор.

«Не первый год проводим такую работу, будем и дальше стараться делать жизнь горожан комфортнее», – отметил начальник территориального управления Мераб Дохнадзе.

ИА «Орелград»