Орловские зоозащитники пожаловались в полицию на жителя Нарышкино

Они предполагают, что мужчина мог убить котёнка сожительницы.

Такая информация появилась в соцсетях общественной организации «Кот и Пёс».

Ранее к ним обратилась жительница Орловской области. По её словам, в 2022-м году орловец убил детёныша кошки, выстрелив из пистолета в голову животного.

Этот процесс был зафиксирован на видеокамеру. «По словам обратившихся, котёнок принадлежал беременной несовершеннолетней сожительнице мужчины, он убил его после ссоры и просил, чтобы ей переслали это видео», – добавили в «Коте и Псе».

Потерпевшие и общественники составили заявление и передали его в полицию. Кроме того, информация будет доведена до прокуратуры и Следственного комитета России.

Напомним, что максимальные санкции по статье «жестокое обращение с животными» (245 УК РФ) – это лишение свободы на срок до пяти лет или штраф на сумму до трёхсот тысяч рублей.

ИА «Орелград»