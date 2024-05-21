Орловца будут судить за посредничество при коррупции

Речь идёт о передаче данных о ДТП.

О необычном деле рассказали в Управлении Следственного комитета по нашему региону.

Перед судом предстанет житель Свердловского района. Как установило следствие, в ноябре минувшего года он организовал несколько встреч своего знакомого и сотрудника дорожной инспекции. При этом орловец действовал из корыстных мотивов.

Его знакомый передал сотруднику ГИБДД 25 тысяч рублей. В обмен на это мужчина получил информацию о ДТП, которые произошли на территории нашей области.

Посредник признал вину. Также следствие собрало необходимые доказательства. В ближайшее время начнётся судебный процесс.

Что касается получателя взятки, то его дело уже рассматривается в отдельном порядке.

ИА «Орелград»