Орловца будут судить за посредничество при коррупции

21.5.2024 | 12:30 Закон и порядок, Новости

Речь идёт о передаче данных о ДТП.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области (иллюстративное)

О необычном деле рассказали в Управлении Следственного комитета по нашему региону.

Перед судом предстанет житель Свердловского района. Как установило следствие, в ноябре минувшего года он организовал несколько встреч своего знакомого и сотрудника дорожной инспекции. При этом орловец действовал из корыстных мотивов.

Его знакомый передал сотруднику ГИБДД 25 тысяч рублей. В обмен на это мужчина получил информацию о ДТП, которые произошли на территории нашей области.

Посредник признал вину. Также следствие собрало необходимые доказательства. В ближайшее время начнётся судебный процесс.

Что касается получателя взятки, то его дело уже рассматривается в отдельном порядке.

ИА «Орелград»


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