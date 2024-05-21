Орловца будут судить за посредничество при коррупции

Речь идёт о передаче данных о ДТП.
О необычном деле рассказали в Управлении Следственного комитета по нашему региону.
Перед судом предстанет житель Свердловского района. Как установило следствие, в ноябре минувшего года он организовал несколько встреч своего знакомого и сотрудника дорожной инспекции. При этом орловец действовал из корыстных мотивов.
Его знакомый передал сотруднику ГИБДД 25 тысяч рублей. В обмен на это мужчина получил информацию о ДТП, которые произошли на территории нашей области.
Посредник признал вину. Также следствие собрало необходимые доказательства. В ближайшее время начнётся судебный процесс.
Что касается получателя взятки, то его дело уже рассматривается в отдельном порядке.
ИА «Орелград»