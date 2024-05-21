На Орловщине подорожал минимальный набор продуктов

В апреле условный показатель составил 5656,53 рубля.

Это на 0,5% выше, чем месяцем ранее, а также на 2,4% выше, чем в декабре минувшего года. Информацию сообщили в Орёлстате.

Так, заметно выросли цены на сладкое – мороженое (на 7,4%), шоколадные конфеты (на 5,3%) и сам шоколад (на 4%). Также понялась стоимость солёной, сушёной и маринованной рыбы (на 4,7%) и сухих молочных смесей для детского питания (на 5,6%).

В то же время Орёлстат информирует о падении цен на мясокопчености (на 5,3%), гречневую крупу (на 4,5%) и куриные яйца (на 3,8%). Менее чем на 3% упала стоимость сарделек и сосисок, а также чёрного байхового чая.

Среди овощей и фруктов значительно подорожала свёкла – на целых 23%. В то же время подешевели лук (на 10,2%), картофель (на 7,7%), чеснок (на 6%), а также свежие огурцы (на 5,5%).

ИА «Орелград»