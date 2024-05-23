Гостиницу «Орел» разрешили отремонтировать

Проект по ремонту получил положительное заключение экспертизы.

Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание гостиницы «Орел», 1952-1955 гг.» и приспособление помещения № 500 успешно прошло государственную историко-культурную экспертизу. Она была разработана в 2024 году компанией «Горпроект». Экспертиза историков потребовалась потому, что здание имеет статус памятника и охранное обязательство.

Проектная документация была признана экспертами соответствующей требованиям в области охраны объектов культурного наследия, то есть было выдано положительное заключение. Разработке проекта предшествовало техническое обследование здания. По его итогам были сформулированы рекомендации по выполнению мероприятий для сохранения объекта культурного наследия.

Так, для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо инъектирование трещин фасадов, восстановление частично утраченных профилированных декоративных элементов фасадов, замена не исторических деревянных оконных блоков на дворовом фасаде на алюминиевые с восстановлением исторических габаритов, демонтаж оконных блоков на главном фасаде углового входа на пересечении улицы Московской и площади Мира с установкой новых арочных оконных блоков из алюминия с расстекловкой и цветом профиля, установка нового дверного проема из алюминиевого профиля, частичный ремонт штукатурного слоя с сохранением декора, ремонт внутренней отделки стен и полов всех помещений бывшего ресторана «Орел» и др.

Гостиница «Орел» расположена на площади Мира. До начала 20-х годов XX века на данной территории располагалась торговая Ильинская площадь. Согласно исторической справке, на рубеже XIX-XX веков в городе насчитывалось около 11 гостиниц. Однако их не хватало, и на торговой площади в 1890-х годах был построена гостиница «Саратов». После Октябрьской революции в ней разместился так называемый Саратовский штаб, а в 1919 году развернут госпиталь. После окончания Гражданской войны гостиница «Саратов» работала под названием «Гостиница № 2 Орловского горкомхоза».

В период оккупации здание полностью сгорело. В 1950 году началось строительство новой гостиницы, которое растянулось на пять лет. В 1956 году был разработан проект переоборудования котельной гостиницы с твердого топлива на газ, газоснабжения квартиры директора и кухни ресторана. С 1958 года гостиница называется «Орел». Предназначение многих внутренних площадей гостиницы изменилось с течением времени. Так, вместо бывшего ресторана «Орел» на первом этаже расположился супермаркет «Московский», и только небольшая часть осталась для кафе гостиницы.

Многие помещения сейчас заняты офисами. Внутренняя площадь, занимаемая гостиницей, сократилась. На сегодняшний момент здание используется в качестве гостиницы, в нем расположено 164 номера, а также кафе и магазин электроники. В память о Лидии Руслановой, выступившей в Орле 6 августа 1943 года, в 2000 году у центрального входа в гостиницу была установлена мемориальная доска.

ИА «Орелград»