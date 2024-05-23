Сотни ловушек на вредителей установили на Орловщине

С помощью ловушек проводится мониторинг фитосанитарного состояния.

По данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в соответствии с планом мониторинга карантинного фитосанитарного состояния на территории указанных регионов в первом квартале 2024 года были проведены обследования культур закрытого грунта на общей площади 42,23 га. Размещено 830 феромонных и цветных клеевых ловушек. В целом на 2024 год запланировано проведение карантинного фитосанитарного мониторинга на общей площади более 1,3 миллиона гектаров. Ожидается, что всего в текущем году будет применено 4020 феромонных ловушек на общей площади более 90 тысячи га.

«Мониторинг проводится на земельных участках, в зданиях, сооружениях, местах складирования и иных объектах, которые способны являться источниками проникновения и распространения карантинных объектов, – пояснили в ТУ Россельхознадзора. – Основной объем обследований запланирован на июнь – август, период максимального роста и развития сельскохозяйственных культур, и как следствие – вредных организмов».

В 2024 году запланировано проведение мониторинга на общей площади 1,398 миллиона гектаров, из них непосредственно в Орловской области – 536,6 тысячи гектаров. Для сравнения, в прошлом году в Орловской области мониторинг был проведен на общей площади 515,35 тысячи гектаров. В 2024 году, по сравнению с 2023 годом, общая площадь мониторинга на территории двух областей увеличена на 83 тысяч гектаров.

«Обследования проводятся не только визуальным методом, но и с применением феромонных ловушек, – поясни в ведомстве. – Это наиболее надежный и эффективный способ выявления карантинных вредителей, дающий возможность оценить численность и локализацию очагов, изучить сезонную активность вредителей и определить сроки и объемы истребительных мероприятий».

Использование феромонов, подчеркивают эксперты, позволяет оперативно получать достоверную информацию о карантинном фитосанитарном состоянии обследуемых объектов. Добавим, что в текущем году мониторинг не ограничится только сельскохозяйственными угодьями, он коснется всех объектов высокого фитосанитарного риска. Особое внимание Россельхознадзор обещает уделять территориям, где ранее были выявлены очаги карантинных объектов, посевам и посадкам импортным семенным и посадочным материалом, а также предприятиям и организациям, осуществляющим экспорт и импорт подкарантинной продукции.

ИА «Орелград»