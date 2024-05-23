В Орле рассказали о действительно правильном питании

Полезную лекцию прочитали студентам Орловского госуниверситета.

В Орле на базе «Точки кипения» прошел интерактивный семинар по здоровому питанию и профилактике курения от представителей Минздрава России. Его участниками стали студенты Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. Как сообщили в ОГУ, Софья Елиашевич, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ ТПМ, рассказала студентам о пяти шагах к действительно правильному питанию.

«Очень часть в понятие «правильное питание» вкладывается совершенно ограничительная модель питания, когда все подряд запрещается, – отметила врач-диетолог, обращаясь к студентам. – И получается диета. Можно даже добиться каких-то результатов, если человек хочет снизить массу тела, но на самом деле это не совсем связано с правильным, научным пониманием питания. Секрет правильного питания кроется в холодильнике – в той пище, которая вас окружает».

По версии Софьи Елиашевич, пять шагов к правильному питанию выглядят так:

Выбираем вкусную еду, которая даст энергию организму;

Слушаем себя и воспитываем чувство голода. Задайте себе вопросы: что я хочу в данный момент – есть или пить? Теплое или холодное, сладкое или соленое, твердое или мягкое, сырое или тушеное? Очень часто люди путают голод и жажду;.

Ежедневно получайте удовольствие от разнообразных продуктов из пяти групп: цельнозерновые, овощи, мясо/рыба/яйцо/орехи, фрукты и молочная продукция;

Ограничивайте еду, не приносящую пользу организму: добавленный сахар, добавленная соль (колбасы, консервы), насыщенные и транс-жиры (промышленная выпечка, торты, сливочное масло), ультрапереработанная пища;

Воспитывайте чувство жажды. Пейте воду/несладкие напитки по потребности.

«После семинара студенты прошли онлайн-тестирование, в котором проверили свои знания и закрепили только что полученные», – добавили в ОГУ. Тем временем в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина начала работать выставка «Здоровое питание – путь к долголетию». Как пояснили в учреждении, она приурочена к празднованию Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде, проработает выставка до 18 июня. Главная цель праздника – привлечение внимания к вопросам культуры питания.

«На выставке представлена литература о составе пищи, принципах здорового питания, полезных продуктах, гигиене и режиме приема пищи, – рассказали в библиотеке. – Все посетители «Бунинки» откроют для себя множество рецептов вкусных и полезных блюд. Экспозицию дополняют книги: «Еда наш друг, еда наш враг», «Поваренная книга без соли», «Поваренная книга без сахара», «Вкусный и полезный обед из пароварки», «Учимся готовить салаты».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»