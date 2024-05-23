В Орловской области торжественно проводят мощи Макария

Мощи преподобного Макария Алтайского передадут в Алтайскую митрополию.

Торжественные проводы святыни – мощей преподобного Макария Алтайского, состоятся 25 мая в поселке Вятский Посад Орловского муниципального округа. Литургия начнется в 8:00 в храме Сретения Господня. Она будет приурочена к VII Международному фестивалю православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси». Перед началом богослужения из Богоявленского собора города Орла в Вятский Посад будет доставлена рака с мощами преподобного Макария Алтайского.

«После богослужения святыню торжественно передадут делегации из Алтайской митрополии, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. – К слову, в Богоявленском соборе останется десница святого Макария. Она будет доступна для поклонения верующих в часы работы храма».

Ранее сообщалось, что мощи преподобного Макария Алтайского (Глухарева) были обретены 24 февраля 2024 года в усыпальнице Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря города Болхова, в день памяти преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Литургии тогда возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон, которому сослужили секретарь Барнаульской епархии архимандрит Иларион (Морозов). В Троицком Оптином монастыре митрополит Тихон также совершил всенощное бдение, после чего святыню перевезли в Богоявленский собор города Орла.

Тогда же стало известно, что в мае часть мощей преподобного Макария Алтайского будет передана в Алтайскую митрополию, а десница святого будет храниться в Троицком Оптином монастыре Болхова. Преподобный архимандрит Макарий (в миру — Михаил Яковлевич Глухарев; 1792 — 15 (31) мая 1847) известен как православный миссионер и переводчик. Его перевод Ветхого Завета использовался при работе над Синодальным переводом Библии на русский язык.

Макарий подавал прошение об увольнении его от звания начальника алтайской миссии и о разрешении ему отправиться на богомолье в Иерусалим. Но туда его отпустили не сразу. Определением Синода он был назначен настоятелем Болховского Троицкого Оптина монастыря Орловской епархии. «Очутившись вместо Палестины в Орловской епархии, Макарий нашел, что и здесь широкая нива для миссионерства, – сообщили в Орловской епархии. – Оказалось, что даже городской голова не знал Символа веры, а знал только «Отче наш». Тогда удивленный и возмущенный этим архимандрит велел взрослым приходить в монастырь и детей присылать».

К будущему святому постоянно приходили люди. Днем он их принимал, по ночам продолжал переводы. Также он не оставлял заботы о миссии, собирал средства и приобретал для нее новых сотрудников. Ему все-таки удалось добиться разрешения о выезде в Иерусалим, но накануне путешествия он сильно заболел и скончался в 1847 году. Архимандрит Макарий был погребен в склепе-усыпальнице Троицкого храма Троицкого Оптина монастыря города Болхова. К лику святых он был причислен в 2000 году, входит в первоначальный состав Собора Орловских святых.

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ИА «Орелград»