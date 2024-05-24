Депутаты обозначили «вечные проблемы» Дворянки

До сдачи ландшафтного сквера в Орле месяц, а дефекты все копятся.

Депутаты горсовета посетили «Дворянское гнездо» и поделились впечатлениями на заседании профильного комитета 23 мая. Посетовали, что на запланированный пляж на Орлике не хватило денег, а люди все равно будут купаться, но уже не в безопасных условиях. Не убраны ржавые трубы (останки древних коммуникаций) и обвалы песчаника, не готов мостик к парку Победы, склон не очищен от мусорных деревьев, не закреплены перила на лестнице, а ротонда пошла трещинами, несмотря на обещания «супер-технологий».

О прямой угрозе здоровью и жизни граждан сказал депутат Владислав Гефель. Он поинтересовался, предусмотрена ли защита пешеходов на участке, где стоят габионы.

«С другой стороны ответственный берег из мягкой породы. Как будет защищаться участок от падения камней на дорожку, на людей, которые проходят? Будет защитная сетка какая-то? Потому что порода находится прямо над головами проходящих людей. Плюс, сверху также зеленый массив с черноземом, который может и сползти во время сильного дождя».

Владислав Гефель отметил, что в регионах России и других странах, где есть риск осыпания камней, везде на маршрутах устанавливают защитные сетки. Однако в Орле проектировщики защиту для пешеходов не предусмотрели. Руководитель Объединенного муниципального заказчика Максим Лобов сообщил, что сейчас этот вопрос прорабатывается. Общую готовность благоустройства он оценил на 90%. Сдача планируется 1 июля, заявил Максим Лобов.

«Какого года?» – поинтересовался председатель комитета по строительству Валерий Глущенко.

По мнению депутата, с учетом высказанных замечаний названая дата не очень реальна.

Напомним, благоустройство Дворянки должно было завершиться в сентябре 2023 года.

ИА “Орелград”