В Орле снова заблокировали счета школ и садиков

24.5.2024 | 15:00 Новости, Образование

Это выяснилось на профильном комитете облсовета.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

Комитет по бюджету, налогам и финансам рассмотрел вопрос об исполнении регионального бюджета за первый квартал текущего года. Как пишет «Орёлтаймс», он остаётся дефицитным. Расходы составили 13,08 миллиарда рублей, доходы – 12,5 миллиарда.

Депутаты сообщили, что к ним поступают жалобы от поставщиков питания, которые работают с образовательными учреждениями Орла. Бизнесмены снова столкнулись с неоплатой счетов за уже осуществлённые поставки.

Как рассказала представительница мэрии, счета орловских садиков и школ снова заблокированы. Сейчас горадминистрация решает проблему с дошкольными учреждениями. На это направлено 140 миллионов рублей. Также мэрия провела совещание с поставщиками.

До конца июня все долги по детским садам планируется погасить. Затем настанет очередь школ.

ИА «Орелград»


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