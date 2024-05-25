УФСИН будет сотрудничать с Духовным управлением мусульман

Стороны официально заключили соглашение о взаимодействии.

Управление ФСИН России по Орловской области и Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Орловской области заключили соглашение о взаимодействии. Подписями документ скрепили начальник УФСИН Павел Федоров и имам-мухтасиб Орловского мухтасибата Холид Расулов. Они договорились о совместной работе в области обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы, а также лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, находящихся под стражей в пенитенциарных учреждениях региона.

«Соглашение предусматривает распространение духовных ценностей и вероучения исламской религии в учреждениях уголовно-исполнительной системы Орловской области, организацию духовно-нравственного просвещения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, исповедующих ислам, а также совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний с их участием», – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФСИН.

Соглашение также предусматривает оказание содействия администрации пенитенциарных учреждений в исправлении осужденных к лишению свободы, восстановлении их социально-полезных связей, подготовке к освобождению и оказании им помощи в ресоциализации после отбытия наказания. «Следует отметить, что все совместные мероприятия в данном направлении будут проводиться с учетом специфики режима и распорядка дня учреждений, исполняющих наказания», – подчеркнули в УФСИН.

Ранее соглашение о сотрудничестве подписали Федерация профсоюзов Орловской области и региональная общественная организация «Союз женщин Орловской области». От лица профсоюзов его подписал председатель ФПОО Николай Меркулов, от Союза женщин – Ирина Сафонова. Как сообщала по этому поводу пресс-служба ФПОО, стороны договорились о взаимодействии по вопросам обеспечения равных прав, свобод и равных возможностей для женщин в разных сферах жизни общества, устранения дискриминационных барьеров по признаку пола, создания условий для улучшения положения женщин, реализации их созидательного потенциала и творческих способностей.

«Это взаимодействие будет достигаться путем проведения совместных мероприятий, создания совместных рабочих групп для обсуждения и принятия решений по проблемным вопросам, связанным с трудовой деятельностью женщин, проведения встреч и консультаций по проблемам, с которыми сталкиваются работающие женщины», – пояснили в Федерации профсоюзов, добавив, что одним из первых совместных мероприятий стал прошедший в конце апреля женский профсоюзный форум.

ИА «Орелград»