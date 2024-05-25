Филиал императорского университета наказали за мусор

Учреждение уличили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Орловская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.35 КоАП РФ, в отношении орловского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I». Управлением Роспотребнадзора по Орловской области заведение уже привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

Как пояснили в транспортной прокуратуре, ранее по обращению местной жительницы в филиале императорского университета была проведена проверка, которая выявила нарушения санитарного законодательства. В частности, вопросы возникли к контейнерной площадке, предназначенной для сбора отходов производства и потребления филиала. Она располагалась неподалеку от жилого дома без надлежащего ограждения, а часть мусора на момент проверки валялась на земле рядом с контейнерами.

«Требования и замечания, ранее направленные Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в адрес образовательного учреждения о несоответствии действующей контейнерной площадки требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не были исполнены, – подчеркнули в Орловской транспортной прокуратуре. – В целях устранения нарушений прокурором директору образовательного учреждения внесено представление».

Сообщается, что только после вмешательства прокуратуры выявленные нарушения были устранены: уже оборудована новая контейнерная площадка, отвечающая всем нормам закона. Однако это не спасло филиал от привлечения к административной ответственности. Впрочем, постановление еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”