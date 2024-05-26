Под Орлом пьяная женщина оговорила своего приятеля

Орловчанка обвинила мужчину в краже денег, которые у нее якобы имелись.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении 49 летней жительницы города Дмитровска, обвиненной в совершении заведомо ложного доноса о преступлении. Дело на нее было заведено по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ. Суд установил, что преступления она совершила, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя на почве ранее возникших личных неприязненных отношений. Жертвой оговора стал ее знакомый.

Как пояснили в пресс-службе суда, сначала она позвонила в дежурную часть по телефону, а затем и лично написала письменное заявление. Она заявила о том, что ее знакомый похитил принадлежащий ей кошелек, в котором находилась 21 000 рублей. Однако позже выяснилось, что нетрезвая женщина, во-первых, даже не помнила достоверно, сколько на момент звонка находилось денег у нее в кошельке. Во-вторых, оговоренный ею мужчина описанной кражи не совершал.

Суд посчитал, что женщина осознавала противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя последствия введения в заблуждение правоохранительных органов. Она была предупреждена о возможной уголовной ответственности за ложный донос, но от своих намерений не отказалась. Поскольку заявление с недостоверными сведениями она написала официально, была проведена проверка. Итогом стало возбуждение уголовного дела о ложном доносе, а не о краже.

«В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, – сообщили в пресс-службе Дмитровского райсуда. – Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. При вынесении приговора была изучена личность подсудимой, учтены смягчающие наказание обстоятельства – явка с повинной, наличие малолетнего ребенка у виновной, признание вины и раскаяние в содеянном, а также наличие отягчающих обстоятельств – состояние алкогольного опьянения. В апелляционном порядке приговор не обжаловался и вступил в законную силу».

ИА «Орелград»