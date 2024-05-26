В Орле показали неоднозначную книгу немецкой писательницы

26.5.2024 | 11:00 История, Культура, Новости

Редкое издание было выпущено почти два столетия назад.

Фото: ИА “Орелград”

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева (ОГЛМТ) опубликовал на своем сайте документ, хранящийся в фонде «Редкой книги». Речь идет об издании с автографом Тургенева. В музее пояснили, что в выпуске № 55 газеты «Всемирная иллюстрация» за 1859 год был опубликован некролог, посвященный памяти знаменитой немецкой писательницы Беттины Арним (урожденной Брентано-ла-Рош). Автор некролога писал: «Беттина прославилась «Корреспонденцией между Гете и ребенком».

«В коллекции «Редкой книги» ОГЛМТ, в фонде № 1, в мемориальной библиотеке И.С. Тургенева есть упомянутая выше книга на немецком языке в 3-х частях, – сообщили в музее. – Общеизвестно, что творчество Гете было любимо нашим великим земляком Иваном Тургеневым. На третьей части книги из мемориальной библиотеки писателя стоит автограф: «Берлин. 41. Тургенев».

Беттина фон Арним родилась 4 апреля 1785 года во Франкфурте-на-Майне, а скончалась 20 января 1859 года в Берлине. Она была писательницей, как и ее муж Ахим фон Арним, один из основателей гейдельбергской школы в немецком романтизме. Известно, что будущая писательница до 13 лет воспитывалась в монастыре урсулинок. Затем она переехала в Марбург. Замуж за Ахима фон Арнима она вышла в 1811 году.

Беттина дружила с матерью Гете, эта дружба завязалась в 1806 году, а в 1807 году завязалась ее переписка с самим Гете. Она продолжалась до 1811 года, пока Беттина не поссорилась с Кристианой Вульпиус, женой Гете. Упомянутая выше книга «Переписка Гете с ребенком» была издана в 1835 году. По мнению исследователей, она заметно повлияла на восприятие образа Гете, но не может служить документальным свидетельством. К тому же образ самой Беттины до сих пор оцениваются крайне неоднозначно. Некоторые исследователи считают, что она пыталась добиться славы и признания через приближение к выдающимся фигурам своего времени.

ИА «Орелград»


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