С орловца взыскали 1,3 миллиона за ДТП

Житель Глазуновки уничтожил очень дорогой автомобиль.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел иск компании «АльфаСтрахование» к жителю поселка Глазуновка о возмещении ущерба в порядке суброгации. В обоснование иска компания заявила, что в марте 2023 года в Москве произошло ДТП с участием двух транспортных средств: автомобиля Ford Transit, под управлением ответчика (риск гражданской ответственности которого не был застрахован, так как у него отсутствовал полис ОСАГО) и автомобиля Toyota Camry, застрахованного в «АльфаСтраховании».

Авария оказалась такой серьезной, что автомобиль Toyota Camry оказался уничтожен полностью. Виновником дорожно-транспортного происшествия был признан водитель автомобиля Ford Transit, оказавшийся жителем Орловской области. Проверка показала, что он нарушил Правила дорожного движения, а именно не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной дороге.

После столкновения Ford Transit опрокинулся и буквально придавил сверху Toyota Camry, из-за чего эта иномарка и погибла. Страховщики выплатили владельцу погибшей иномарки возмещение в размере 2,7 миллиона рублей, как было оговорено условиями договора страхования. Стоимость годных остатков составила 1,333 миллиона рублей, их выкупила страховая компания. После этого право требования возмещения с виновника аварии причиненного вреда перешло к страховщикам.

Они воспользовались этим и подали иск. Как сообщили в пресс-службе Глазуновского районного суда, при вынесении решения было учтено то, что виновником ДТП был признан орловец, управлявший автомобилем без оформления страхового полиса. Ответчик дело проиграл. По решению суда он должен возместить страховой компании сумму страховой выплаты за вычетом суммы годных остатков, то есть 1,368 миллиона рублей. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»