Социальные патрули проверили почти полтысячи подростков

Были изучены условия их проживания и воспитания.

В Орловской области продолжается профилактическая работа в формате «социальных патрулей». Напомним, что в их состав входят сотрудники полиции и местных администраций. Они выезжают по известным им адресам и проверяют условия воспитания и проживания детей. По данным Управления МВД России по Орловской области, за четыре месяца 2024 года «социальные патрули» совершили 353 выезда, в ходе которых проверили 490 семей и 466 подростков. В результате этих визитов было выявлено 40 административных правонарушений.

«В целях устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними, разработан и реализуется комплекс дополнительных мероприятий профилактической направленности, – сообщает УМВД. – Подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 357 информаций, в том числе по вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Кроме того, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел за четыре месяца было прочитано 872 лекции в общеобразовательных учреждениях. Они проводились в рамках программы профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности, пропаганды правовых знаний. В СМИ за отчетный период было опубликовано 88 статей по данной тематике, а на официальном сайте УМВД размещено 92 информации.

Тем временем в информационно-выставочном центре Орловской области состоялось заседание Общественного совета при региональном уполномоченном по правам ребенка. Как сообщается на сайте правозащитника, были рассмотрены актуальные вопросы по обеспечению безопасности в местах отдыха детей и подростков в каникулярный период. Также были подведены итоги деятельности уполномоченного Константина Домогатского в 2023 году.

Из его отчетного доклада следует, что по итогам 2023 года на территории Орловской области количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло на 5,6 процента (с 72 в 2022 году до 76 в 2023-м). Их удельный вес в общей структуре преступности составил 2,1 процента. По-прежнему подавляющее большинство преступлений совершается из корыстных мотивов – более 60 процентов. Рост подростковой преступности был зарегистрирован в 12 районах, наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Советском районе города Орла, где рост составил 140 процентов. На территории 11 районов преступления, совершенные несовершеннолетними, в прошлом году не регистрировались, в пяти районах подростковая преступность уменьшилась.

ИА «Орелград»