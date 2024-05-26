В Орле будут пресекать распитие спиртного на пляжах

План обеспечения безопасности людей на водных объектах придумала мэрия.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился провести с 1 по 30 июня профилактическую акцию «Вода – безопасная территория». Также он утвердил план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла в период проведения профилактической акции. Его выполнение возложено на управление по безопасности администрации города, которому также поручено активизировать информационно-разъяснительную работу среди горожан о правилах безопасного поведения на водных объектах.

План, в частности, включает в себя организацию мониторинга наличия запрещающих знаков и информационных стендов, установленных на берегах орловских водоемов. В случае их порчи и отсутствия мэр Парахин приказал «принимать оперативные меры по восстановлению утраченных знаков и стендов». Также он распорядился организовать постоянную работу по выявлению несанкционированных мест купания, обеспечению общественного порядка и пресечению фактов купания в нетрезвом виде, распития спиртных напитков в местах массового отдыха населения у воды.

Кроме того, планом предусмотрено распространение памяток о правилах поведения на воде, оказании первой помощи пострадавшим и об административной ответственности за купание в неустановленных для этого местах. Аналогичная информация будет размещена в СМИ, на официальном сайте администрации города Орла, а также в общественном транспорте. Информировать о правилах неработающих орловцев будут председатели домовых и уличных комитетов, которым предписано проводить соответствующий инструктаж.

Постановлением мэра запланировано проведение профилактической работы с социально-незащищенными слоями населения, а также с инвалидами по мерам безопасности на водоемах города в период купального сезона. По традиции в городе на период купального сезона будет налажено проведение совместного патрулирования и рейдов, которым будут привлекаться сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС и полицейские.

ИА “Орелград”