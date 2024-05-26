Областные власти выставили лес на торги

Лесной участок планируется сдать в аренду сроком на 49 лет.

Организатором аукциона, который назначен на 24 июня 2024 года, является управление лесами Орловской области. Победитель торгов получит право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, для осуществления рекреационной деятельности. Судя по конкурсной документации, лотом станет лесной участок площадью 0,9874 га, расположенный в Дмитровском районе на территории КУ ОО «Дмитровское лесничество» (Долбенкинское участковое лесничество).

Срок аренды составит 49 лет. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 79 126,29 рубля, величина ее повышения, то есть «шаг аукциона», составит 3956 рублей. С арендатором заключат договор, в соответствии с которым он будет обязан выполнять ряд требований. Так, он будет обязан обеспечивать пожарную и санитарную безопасность в лесах на арендуемом участке, сохранять объекты животного мира. Выставленные на торги леса являются защитными, то есть выполняющими функции защиты природных и иных объектов.

Арендатору лесной участок будет передан «с целью осуществления рекреационной деятельности». Лесохозяйственным регламентом Дмитровского лесничества для него установлены следующие виды использования лесов: заготовка древесины; осуществление научно-исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности; создание лесных питомников и их эксплуатация; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; осуществление религиозной деятельности.

С учетом целевого назначения и правового режима предусмотрены ограничения в использовании этого леса. Так, запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок. Кроме того, в защитных лесах запрещается проведение сплошных рубок, а также выборочных, если они не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои полезные функции

В лесопарковых зонах, запрещаются: использование токсичных химических препаратов; осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разведка и добыча полезных ископаемых; строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений. На лесных участках, предоставленных для рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

По закону использование лесов для рекреационной деятельности не допускается в случае невозможности соблюдения требований охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников и иных лесных растений, занесенных в Красную книгу РФ или Красную книгу Орловской области. Арендатор будет обязан вести рекреационную деятельность «способами и технологиями, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов».

Добавим, что вследствие аварии на Чернобыльской АЭС лесной фонд Дмитровского лесничества подвергся радиоактивному загрязнению. А мероприятия по охране лесов от пожаров, их защите и воспроизводству, а также при использовании лесов, предусматривающие рубки лесных насаждений, в зонах радиоактивного загрязнения лесов должны учитывать ограничения, накладываемые законодательством.

ИА «Орелград»