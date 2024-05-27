Орловчанка попала в больницу после пожара

27.5.2024 | 13:30 Новости, Происшествия

Женщина пыталась справиться с пламенем самостоятельно.

Фото: УМЧС по Орловской области

ЧП случилось 25 мая около 9 часов в садовом некоммерческом товариществе «Строитель-1», на территории Заводского района Орла.

Как рассказали в Управлении МЧС по области, в СНТ загорелись дом и хозпостройка. На место выехали сотрудники 1-й Пожарно-спасательной части Орла.

Возгорание ликвидировали. Однако в результате ЧП пострадала 63-летняя женщина. Она пыталась потушить огонь самостоятельно ещё до приезда пожарных. Пострадавшую госпитализировали.

«По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроустановок», – отметили в УМЧС.

Всего за выходные орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 50 раз. Из них 27 выездов пришлись на ликвидацию возгораний (в основном, мусора или травы).

ИА «Орелград»


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