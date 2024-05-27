Орловец вылетел в кювет и попал в больницу

27.5.2024 | 13:00 Новости, Происшествия

Авария случилась в Троснянском районе.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло 25 мая в 15 часов 30 минут на трассе «Глазуновка – Тросна – Гнилец».

68-летний водитель ехал на «семёрке» (ВАЗ-21070) со стороны села Воронец в сторону села Гнилец. Мужчина позволил себе съехать в кювет – с правой стороны по ходу его движения.

Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали, причём не в местную ЦРБ, а в Областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что на Орловщине столкнулись «Сузуки Лиана» и «Лада Приора».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования