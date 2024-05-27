Орловец вылетел в кювет и попал в больницу

Авария случилась в Троснянском районе.
Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло 25 мая в 15 часов 30 минут на трассе «Глазуновка – Тросна – Гнилец».
68-летний водитель ехал на «семёрке» (ВАЗ-21070) со стороны села Воронец в сторону села Гнилец. Мужчина позволил себе съехать в кювет – с правой стороны по ходу его движения.
Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали, причём не в местную ЦРБ, а в Областную клиническую больницу.
Ранее стало известно, что на Орловщине столкнулись «Сузуки Лиана» и «Лада Приора».
ИА «Орелград»