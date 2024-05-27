Орловец вылетел в кювет и попал в больницу

Авария случилась в Троснянском районе.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло 25 мая в 15 часов 30 минут на трассе «Глазуновка – Тросна – Гнилец».

68-летний водитель ехал на «семёрке» (ВАЗ-21070) со стороны села Воронец в сторону села Гнилец. Мужчина позволил себе съехать в кювет – с правой стороны по ходу его движения.

Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали, причём не в местную ЦРБ, а в Областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что на Орловщине столкнулись «Сузуки Лиана» и «Лада Приора».

ИА «Орелград»