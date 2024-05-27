Прокуратура опасается, что отопительный сезон в 909 квартале не начнется

Реконструкция котельных в проблемном районе Орла вызывает вопросы.

Ход подготовки к очередной зиме обсудили на совещании в администрации Орловской области 27 мая. Жестко прокомментировала отчет главы профильного департамента Сергея Латынина начальник управления прокуратуры региона Татьяна Сорокина.

«Сергей Сергеевич, действительно, был очень позитивный доклад ваш. Не знала бы ситуацию изнутри, могла бы только порадоваться за нашу область. У руководства прокуратуры вызывает особую озабоченность подготовка к отопительному периоду. Факты вопиющие, когда у нас одни и те же муниципалитеты не получают паспорта готовности. Вопиющие это факты. И не только из-за того, что они что-то не смогли оформить. А потому что при вашем бездействии они не выполнили инвестпрограмму. Вы бодро докладываете про реконструкцию котельной. Мы сейчас о чем говорим? У вас ПСД (проектно-сметная документация) не получена ни на одну. Сроки были по одной – в декабре, по второй – в марте. У нас как в басне Крылова получится: лето красное пройдет, а отопительный сезон для жителей 909-го квартала может не начаться».

Сергей Латынин ответил, что демонтажные работы в котельных на улицах Кромская и Авиационная проведены, в одной идет ремонт помещений. ПСД, действительно, проходит государственную экспертизу, но параметры меняться не будут, поэтому котловое оборудование и агрегаты в полном объеме заказаны.

«Все работы должны быть завершены до начала отопительного сезона. 1 сентября – выход котельных в пуско-наладочную работу», – сообщил Сергей Латынин.

«Если котельные не будут приняты, они повлияют на начало отопительного сезона?» – поинтересовался заместитель губернатора Вадим Тарасов.

«На начало отопительного сезона не повлияют, так как теплоноситель будет подаваться в сеть. Плюсом мы сделали закольцовки от 909 котельной, сейчас делается закольцовка от котельный на Латышских Стрелков, чтобы можно было подать в случае необходимости дополнительный теплоноситель. Риски, конечно, по данным нам объектам, они имеются», – оговорился Сергей Латынин.

Напомним, работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию котельной Авиационная, 1 обойдутся в 221,38 млн рублей, Кромская, 7а – 239,973 млн рублей. Заказчиком выступает АО “ОРЕЛГОРТЕПЛОЭНЕРГО”, исполнитель в ГИС «Закупки» не отображается.

ИА “Орелград”