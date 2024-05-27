Начальника отдела ИК-5 взяли под стражу

Суд выбрал меру пресечения для сотрудника орловской колонии.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Орловской области.

О задержании начальника отдела безопасности исправительной колонии №5 стало известно в субботу. Исправительное учреждение общего режима находится в Нарышкино.

Орловец подозревается в превышении должностных полномочий. Как считает следствие, преступления произошли в апреле текущего года. Начальник отдела слишком хорошо отнёсся к одному из заключённых.

Так, мужчина организовал для него передачу спортивного инвентаря, запрещённого на территории исправительной учреждения. Также он устроил для него свидание со знакомой. Кроме того, тому же заключённому обеспечили незаконное освобождение от работы (через медицинскую часть учреждения). В основу уголовного дела легли сведения, собранные региональными Управлениями ФСБ и самой ФСИН.

Ранее СК выдвинул похожие обвинения в адрес руководителя всей ИК-5. А в феврале этого года за взятку осудили бывшего начальника того же учреждения.

ИА «Орелград»