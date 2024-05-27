Участников ликвидации атаки БПЛА в Ливнах представят к наградам

27.5.2024 | 15:33 Важное, Новости, СВО

Об этом сообщил орловский губернатор.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Андрей Клычков опубликовал соответствующий пост в соцсетях.

Губернатор подтвердил, что двое пострадавших находятся в травматологии, а ещё один (сотрудник правоохранительных органов) – в реанимации. Также Клычков уточнил, что медицинскую помощь оказали ещё троим гражданам.

«Все пострадавшие получат выплату в 200 тысяч рублей, семья погибшего – 1 миллион рублей», – заявил Клычков.

Также губернатор рассказал, что участников ликвидации атаки планируют представить к наградам.

В результате атаки произошли достаточно серьёзные разрушения. Как сообщил Клычков, оказались существенно повреждены АЗС «Роснефть» и частная газовая заправка. Также пострадал автосервис, несколько автомобилей, КПП нефтебазы.

Кроме того, один БПЛА повредил автодорогу «Ливны – Русский Брод» и линию электропередач, расположенную рядом. По словам Клычкова, сейчас здесь ведутся восстановительные работы. Также решается вопрос о страховых выплатах.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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