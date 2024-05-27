Лежнев подозревается в особо крупном мошенничестве

27.5.2024 | 16:02 Важное, Закон и порядок, Новости

Дело возбуждено по этой статье, сообщили в орловском суде.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Напомним, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали накануне. Сейчас он находится в СИЗО. Ожидается, что сегодня для Лежнева изберут меру пресечения.

Как выяснил ТАСС, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщила представитель Советского районного суда города Орла.

«Рассматривается заключение под стражу на 31 день, на месяц. Следователь представил в обоснование ходатайства копии материалов дела», – пояснила она.

Ранее в СМИ высказывали предположения, что задержание Лежнева может быть связано с хищением бюджетных средств при строительстве Красного моста.

ИА «Орелград»


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