В Орле с 1 июня заработает ярмарка «Встречи у фонтана»

Постановление об учреждении новой ярмарки издал мэр Юрий Парахин.

Об организации специализированной тематической ярмарки «Встречи у фонтана» в городе Орле распорядился мэр Юрий Парахин. Согласно его постановлению, ярмарка будет работать с 1 июня по 30 сентября 2024 года на территории Детского парка, для нее будет отведена площадка у фонтана «Кони». Организатором ярмарки Парахин определил администрацию города Орла в лице управления экономического развития. Управлению по безопасности поручено «осуществлять координацию деятельности правоохранительных органов по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения ярмарки».

Детскому парку предписано не только обеспечить санитарную уборку территории ярмарки и установку контейнеров для сбора мусора, но и организовать культурную программу в месте проведения ярмарки в рамках муниципального задания. Ярмарка будет работать по будням с 13.00 до 21.00, по выходным и праздничным дням – с 10.00 до 23.00. Парахин разрешил торговать на ней безалкогольными напитками, мороженым, попкорном, сладкой ватой, кулинарными и кондитерскими изделиями, а также десертами. Также допускается оказание услуг общественного питания в нестационарных объектах.

Продажа товаров, не входящих в утвержденный мэром перечень товаров, запрещается. В постановлении мэра также отмечено, что «размещение ярмарочной площадки осуществляется без оформления земельно-правовых отношений». Ее участниками могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые, то есть простые граждане, применяющие специальный налоговый режим.

Размещение участников ярмарки предусмотрено исключительно в соответствии с утвержденной схемой, на платной основе. С участниками ярмарки заключат договоры. В случае многократного (2 и более раза) нарушения ими условий договоров к участию в ярмарке их больше не допустят. Организатор будет вести специальный ведет журнал учета нарушений. Также будет проверяться наличие документов на товары у продавцов.

«Продажа товаров на ярмарке осуществляется через нестационарные торговые объекты: мобильные объекты торгового обслуживания населения, – следует из постановления мэра. – Для перевозок и реализации пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные или специально оборудованные для таких целей транспортные средства».

ИА “Орелград”