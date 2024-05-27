Орловские чиновники купят туи

Тендер на закупку деревьев объявила администрация Орловского муниципального округа.

В роли заказчика выступает Пахомовское территориальное управление администрации Орловского муниципального округа. Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 749 315 рублей. Согласно конкурсной документации, всего планируется закупить 237 туй сорта «Смарагд», то есть по 3161 рублю за штуку. Исполнитель контракта будет обязан высадить их в парке села Маслово и на общественной территории в поселке Шиловский.

Кроме того, купленные туи украсят мемориальный комплекс жителям Пахомовского сельского поселения, погибшим в годы Великой Отечественной войны (он расположен в поселке Стрелецкий), и братскую могилу воинов, погибших в 1943 года, расположенную в поселке Биофабрика. Туи должны быть доставлены на место и высажены в период с 19 августа до 30 сентября 2024 года включительно.

Чиновники весьма тщательно выставили требования к потенциальному подрядчику. Так, высота наземного саженца туи сорта «Смарагд» должна варьироваться от 80 сантиметров до 1 метра. Посадка саженцев будет производиться в соответствии со схемой, с интервалом 1 саженец на 3 погонных метра. Первый полив после посадки осуществляется силами исполнителя контракта, в дальнейшем поливать деревья будут за счет бюджета.

«После установки растения в яму пространство между корневой системой саженца и стенкой ямы должно быть засыпано рыхлым грунтом и выровнено по уровню поверхности, – говорится в конкурсной документации. – Корневая шейка должна немного возвышаться над уровнем почвы. Место посадки осторожно уплотняется, не задевая ствола. После посадки приствольный круг должен быть тщательно пролит».

По условиям, каждый саженец должен быть ровным, без искривленного ствола, без признаков усыхания, с хвоей зеленого цвета без пожелтений. Рост ветвей должен быть равномерным, крона – конической, плотной и симметричной. На стеблях и ветках не допускается наличие механических повреждений. Кроме того, деревья пройдут фитосанитарный контроль, в том числе на наличие или отсутствие внешних признаков вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний, а также на наличие вредителей.

ИА “Орелград”