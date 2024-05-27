В Орле у вокзала насмерть сбили велосипедиста

ДТП произошло у железнодорожного моста.

Авария случилась сегодня в 6 часов 20 минут. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Погибшему было 48 лет. Мужчина ехал на велосипеде по Московской улице со стороны Московского шоссе в сторону улицы Орджоникидзе.

В районе дома №181 ему не уступил дорогу грузовой автомобиль FAW, которым управлял 51-летний водитель. Грузовик выезжал на Московскую с Энергетиков. FAW поворачивал в левую сторону.

«В результате ДТП водитель велосипеда скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», – пояснили в ведомстве.

Всего за период выходных дней на территории Орловской области зарегистрировано 27 ДТП. В них получили различные телесные повреждения шестеро человек. Однако других ДТП с погибшими не произошло.

ИА «Орелград»