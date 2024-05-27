Школы Орла будут «донашивать» чужие окна

27.5.2024 | 10:47 ЖКХ, Новости, Образование

Демонтированные в ходе капремонта ПВХ переустанавливают в другие учреждения.

Лицей № 32 имени И.М. Воробьёва г. Орла

Законность такого решения и востребованность пластиковых окон обсудили на заседании профильного комитета горсовета Орла на минувшей неделе. Заместитель председателя Владимир Негин отметил, что есть типовые школы, поэтому было дано поручение снимать окна с минимальными повреждениями для повторного их применения. Начальник Объединенного муниципального заказчика Максим Лобов подтвердил, что демонтаж провели аккуратно. Размеры переданы в управление образованием,

«Часть окон уже школы разобрали», – сообщил Максим Лобов.

Вопрос возник у депутата облсовета Виталия Рыбакова. Он отметил, что в лицее №32 учились его дети.

«И там и я ставил в том числе окна. Как это будет отображено в документации? Демонтаж и передача кому? Потому что за родительские деньги – это не бюджетная трата. Как за родительские деньги кто-то куда-то что-то будет отдавать и будет ли этим родителям компенсация?»

«Мы окна «на сторону» не передаем», – заверил Лобов и порекомендовал вопросы адресовать чиновникам от образования.

Напомним, гимназию 39 и лицей №32 капитально ремонтирует ООО «Стройкомплект». Цена контрактов – 222,3 млн рублей и 237 млн рублей соответственно. Школу №15 – ООО «Авилон» (234,9 млн рублей). Обновленные здания должны сдать с февраля по июнь 2025 года.

ИА “Орелград”


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