С орловцев собрали 10,4 миллиарда рублей страховых взносов

Администрированием таких взносов занимается областная налоговая служба.

В Орловской области по состоянию на 1 мая 2024 года собрано более 10,4 миллиарда рублей взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем платежей увеличился в 1,5 раза, или на 3,6 миллиарда рублей. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления ФНС России. Напомним, что именно налоговики занимаются администрированием указанных платежей. В самой налоговой службе говорят, что заниматься этим стало проще после того, как в 2023 году были объединены Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования.

«Уплачивать страховые взносы стало еще проще – посредством единого налогового платежа на ЕНС, – рассказали в Управлении ФНС. – Изменилась и дата уплаты – не позднее 28-го числа следующего календарного месяца. Уточним, что в 2024 году фиксированный платеж составил 49 500 рублей. Такую сумму следует оплатить до 31 декабря текущего года, но в связи с тем, что крайний срок оплаты выпадает на выходной, то допустимый период продлевается до 9 января 2025 года».

В ведомстве напоминают, что определенные категории граждан должны сами платить за себя страховые взносы. К ним относятся, в частности, платить индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы. Самозанятые граждане платить страховые взносы не обязаны, но они имеют право делать это добровольно, чтобы учитывался стаж для пенсии. Рассчитать сумму страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, можно при помощи сервиса ФНС «Калькулятор расчета страховых взносов».

Ранее орловские налоговики рекомендовали жителям региона перевыпускать электронные цифровые подписи (ЭЦП) дистанционно при помощи личных кабинетов налогоплательщика. Речь идет о подписях, срок действия которых истекает. Дистанционный перевыпуск возможен в том случае, если сертификат ЭЦП выпущен в Удостоверяющем центре налоговой службы, пользователь является действующим индивидуальным предпринимателем или юрлицом, а на его компьютере установлено необходимое программное обеспечение.

ИА «Орелград»