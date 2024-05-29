Стало известно о просроченных лекарствах на 40 миллионов рублей

Факт хранения лекарств с истекшим сроком годности выявила КСП.

Традиционно фокус внимания Контрольно-счетной палаты Орловской области в 2023 году был нацелен на аудит бюджетных расходов на социально-ориентированные отрасли. Об этом говорится в итоговом отчете учреждения. Так, в прошлом году предметом аудита стали восемь бюджетных учреждений и ГУП «Орелфармация». Объем проверенных средств составил 2,31 миллиарда рублей. Были выявлены нарушения действующего законодательства в сфере расходования средств субсидий, бухгалтерского учета и осуществления закупок для государственных нужд на сумму 57,724 миллиона рублей.

По данным КСП, в ходе проверки в ГУП «Орелфармация» были выявлены нарушения при заключении трудовых договоров, осуществлении закупочной деятельности. Кроме того, был установлен факт наличия на ответственном хранении предприятия лекарственных препаратов с истекшим сроком годности стоимостью 41,077 миллиона рублей. В рамках исполнения представлений КСП госпредприятием и департаментом здравоохранения Орловской области были приняты меры по устранению нарушений.

В частности, по итогам проведенной инвентаризации департаментом здравоохранения были подготовлены акты на списание лекарственных препаратов с истекшим сроком годности по состоянию на 1 октября 2023 года, находившихся на ответственном хранении в ГУП «Орелфармация». Нарушения в сфере бухгалтерского учета, расходования средств субсидий, недостатки осуществления закупочной деятельности были установлены и в рамках проверки БУЗ «Психоневрологический диспансер». По ее итогам тоже были приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Сообщается, что учреждение выполнило 26 требований из представления Контрольно-счетной палаты. Так, была проведена работа по достоверному отражению данных об активах стоимостью 2,665 миллиона рублей, произведено доначисление заработной платы 17 работникам в размере 220 тысяч рублей. Усилен контроль за соблюдением финансовой дисциплины в процессе исполнения государственного задания. Кроме того, пять должностных лиц учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности, был составлен один протокол об административном правонарушении.

ИА «Орелград»