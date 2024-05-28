Власти Орла собираются осложнить жизнь самокатчиков

28.5.2024 | 16:41 Закон и порядок, Новости

Также возможные изменения могут затронуть велосипедистов.

Фото: ИА “Орелград”

Тему затронули во время последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.

В комментариях «ВКонтакте» один из пользователей призвал «не ждать летального исхода» и обратился к властям. «Когда решится вопрос с велосипедистами и самокатчиками, которые на всей скорости гоняют по Ленинской?! Сегодня у знакомых сбили ребёнка, и это не единичный случай!» – высказался орловец.

Ему ответили с официального аккаунта администрации города. Оказалось, что проблема прорабатывается.

«Улица Ленина является пешеходной, к сожалению, привлечь к ответственности самокатчиков и велосипедистов непросто. Пострадавшим обязательно нужно обратиться в Госавтоинспекцию. Со своей стороны готовим предложения по внесению изменений в правила благоустройства в части ужесточения требований к самокатам и велосипедам», – пояснили представители орловских чиновников.

Напомним, что, согласно уже существующим федеральным правилам, пешеход всегда имеет преимущество перед средством индивидуальной мобильности. В эту категорию входят и самокаты.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования