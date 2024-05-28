Городской парк Орла открыл сезон в недоремонте

Обещанное благоустройство идет с претензиями и судами.

О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на заседании профильного комитета горсовета 28 мая рассказал начальник управления строительства администрации Орла Никита Митряев.

«В городском парке работы по благоустройству открытой сцены завершены. Был ряд замечаний, в настоящий момент они устраняются, – сообщил чиновник. – Что касается пешеходной зоны, сроки тоже ушли. Претензии направлены в суд. Очередное заседание перенесено на 10 июня. В настоящий момент подрядчик ничего не делает», – признал Никита Митряев.

После открытия 1 мая и танцев на сцене объект снова огорожен лентой, кипит работа. Дорожки к «Кванториуму» на паузе, со стороны улицы Коммуны делают парковку и тротуары. Площадка за КДЦ «Юбилейный» завалена мусором. Строительная техника продавила асфальт на первой от реки дорожке. В этом “режиме стройплощадки” легко было не заметить появления «Муму».

Открытую сцену должны были сдать в декабре 2023 года. Работу ЗАО «Горпроект» оценило в 32,7 миллиона рублей. Четвёртой очередью благоустройства парка (три пешеходных дорожки и «площадку №1») должно было заняться ООО «ТСК «Альянс» – 7,31 млн рублей. Оба объекта уже сменили по одному подрядчику: подвели ООО «Триумф», ООО «Орбита». У “Кванториума” тоже должен был работать «Горпроект», но “отвалился“, как выразился мэр Орла.

ИА “Орелград”