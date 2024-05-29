На Орловщине бухгалтера заподозрили в присвоении бюджетных средств

29.5.2024 | 11:01 Закон и порядок, Новости

Должностное лицо злоупотребило своими возможностями.

Фото: ИА «Орелград»

Уголовное дело о хищении бюджетных средств возбудили по инициативе прокуратуры Болховского района.

Нарушение выявили в администрации Ямского сельского поселения. Предварительно установлено, что здешний бухгалтер незаконно изготовил распоряжения о собственном премировании и повышении своей ставки рабочего времени.

В результате за период с октября 2019-го по декабрь 2023-го должностное лицо присвоило около 63 тысяч рублей.

Прокуратура направила данные в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение».

Расследование поставлено на контроль в прокуратуре Болховского района.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования