В Орловской области отремонтируют дорогу к мемориалу

29.5.2024 | 11:20 ЖКХ, История, Новости

Работы запланированы в Колпнянском районе.

Фото: imena.onf.ru

Речь идёт об участке дороги регионального значения «Колпна – Моховое – граница Курской области». Он ведёт к колпнянскому скверу Героев, где захоронены останки 156 воинов, погибших за Родину в Великой Отечественной войне. В 2022-м году на памятной стеле появились ещё 25 фамилий.

Работы запланированы на этот год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. Они проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяжённость участка составляет 1,7 километра. Ремонт обойдётся в 54,6 миллиона рублей. Практически вся сумма поступит из федерального бюджета.

В дополнение к капремонту планируется обустроить тротуары – уже в рамках региональной дорожной программы.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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