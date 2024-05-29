В Орловской области отремонтируют дорогу к мемориалу

Работы запланированы в Колпнянском районе.

Речь идёт об участке дороги регионального значения «Колпна – Моховое – граница Курской области». Он ведёт к колпнянскому скверу Героев, где захоронены останки 156 воинов, погибших за Родину в Великой Отечественной войне. В 2022-м году на памятной стеле появились ещё 25 фамилий.

Работы запланированы на этот год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. Они проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяжённость участка составляет 1,7 километра. Ремонт обойдётся в 54,6 миллиона рублей. Практически вся сумма поступит из федерального бюджета.

В дополнение к капремонту планируется обустроить тротуары – уже в рамках региональной дорожной программы.

ИА «Орелград»