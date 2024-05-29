Под Орлом столкнулись фургон и фура

Погиб один человек.

Авария произошла накануне в 17 часов 10 минут. Местом действия стала трасса «Орёл-Брянск». Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

55-летний водитель ехал по данной дороге по направлению из Брянска в Орёл. Мужчина управлял автомобилем «Луидор 3010» (фургоном на базе ГАЗа).

В районе 5-го километра трассы водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фуру «Вольво» с полуприцепом «Шмитц», которая ехала впереди. Ей управлял 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Луидора» скончался на месте ДТП ещё до прибытия «Скорой помощи».

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 9 ДТП. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

ИА «Орелград»