Под Орлом столкнулись фургон и фура

29.5.2024 | 10:21 Новости, Происшествия

Погиб один человек.

Фото: Управление ГАИ Орловской области

Авария произошла накануне в 17 часов 10 минут. Местом действия стала трасса «Орёл-Брянск». Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

55-летний водитель ехал по данной дороге по направлению из Брянска в Орёл. Мужчина управлял автомобилем «Луидор 3010» (фургоном на базе ГАЗа).

В районе 5-го километра трассы водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фуру «Вольво» с полуприцепом «Шмитц», которая ехала впереди. Ей управлял 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Луидора» скончался на месте ДТП ещё до прибытия «Скорой помощи».

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 9 ДТП. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

ИА «Орелград»


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