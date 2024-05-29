Назван «гвоздь программы» Всероссийского Тургеневского праздника

Музей «Спасское-Лутовиново» огласил июньскую программу.

В Орловской области 29 июня, в последнюю субботу месяца, состоится ежегодный Всероссийский Тургеневский праздник. Об этом сообщает Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Гвоздем программы, как уточнили организаторы, в этом году должен стать концерт симфонического оркестра Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова.

«Приглашенные исполнители – виолончелист-виртуоз Борислав Струлев и оперный певец, Заслуженный артист РФ Александр Цилинко, – перечислили в музее. – Помимо этого, в программе праздника основные и тематические экскурсии, квесты и мастер-классы, ярмарка сувениров, приготовление и дегустация усадебного варенья, а также усадебный бал».

Музей в течение всего июня будет постепенно подводить посетителей к главному мероприятию. Программа уже известна. Сообщается, например, что выходные дни 1-2 июня будут посвящены Международному дню защиты детей. В программе «От сердца к сердцу» выступят стипендиаты благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреаты международных конкурсов, учащиеся Детской музыкальной школы имени Шопена.

«В воскресенье, 2 июня, гостей тургеневской усадьбы ждет веселая музыкальная программа «Детская площадка» с участием певицы Ирины Богушевской, детского поэта и писателя Андрея Усачева, детского поэта и композитора Александра Пинегина и орловского хора мальчиков и юношей «Орлята», – анонсирует музей. – 8 июня в Спасском-Лутовинове впервые пройдет Праздник российской словесности, приуроченный к 225-летию А.С. Пушкина, кумира И.С. Тургенева».

В программу пушкинского праздника включено выступление Губернаторского симфонического оркестра и актеров Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева. Кроме того, желающие смогут написать Пушкинский диктант. Запланировано проведение конкурса чтецов и работа музейных площадок. Спустя неделю, то есть 15 июня, на местной сцене будет поставлен мюзикл Александра Чайковского по пьесе Тургенева «Провинциалка» в исполнении артистов Липецкой государственной филармонии.

«Мюзикл будет завершающим мероприятием фестиваля «Месяц в деревне», однако перечень праздников первого месяца лета им не исчерпывается, – пояснили в музее. – 23 июня в усадьбе Тургенева пройдет уже ставший традиционным праздник Святой Троицы. После утреннего богослужения в храме Спаса Преображения начнется фольклорная программа с хороводами, народными играми, мастер-классами и плетением венков».

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»