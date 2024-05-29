В Орле пляжные волейболисты поделят два миллиона

Город примет третий этап чемпионата России.

Игры стартуют уже завтра. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Соревнования пройдут прямо на площади Ленина, а также на стадионе имени Ленина. Орёл принимает эстафету у Краснодара и Волгограда, где состоялись предыдущие этапы чемпионата.

Наш город представят две пары спортсменов – Иван Скотников/Кирилл Суханов и Степан Бородин/Степан Торсуков. Общий призовой фонд орловского этапа турнира составит 2 миллиона рублей.

Расписание игр:

30 мая – квалификация,

31 мая и 1 июня – игры команд основной сетки (групповой раунд и плей-офф),

2 июня – полуфиналы (10:00, 10:50, 11:40 и 12:30), матчи за 3-е место (15:00 и 16:00), финалы (17:00 и 18:00).

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»