В Орле откроют площадку для воркаута

Это произойдёт 1 июня.

Новость сообщили в пресс-службе администрации города.

Открытие приурочено к Международному дню защиты детей. Площадку обустроили возле спортивной школы «Троя» на Набережной Дубровинского, 88.

Как пояснил директор спортшколы Эдуард Трояновский, объект будет находиться в свободном доступе. Заниматься здесь смогут все желающие.

Первых посетителей будут ждать в субботу к 13 часам.

Воркаут — своего рода современная «уличная гимнастика». В широком смысле к нему относится любая спортивная тренировка, которая проходит на открытом воздухе.

Новая площадка установлена благодаря спонсорской помощи.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»