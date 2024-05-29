В Орле откроют площадку для воркаута

Это произойдёт 1 июня.
Новость сообщили в пресс-службе администрации города.
Открытие приурочено к Международному дню защиты детей. Площадку обустроили возле спортивной школы «Троя» на Набережной Дубровинского, 88.
Как пояснил директор спортшколы Эдуард Трояновский, объект будет находиться в свободном доступе. Заниматься здесь смогут все желающие.
Первых посетителей будут ждать в субботу к 13 часам.
Воркаут — своего рода современная «уличная гимнастика». В широком смысле к нему относится любая спортивная тренировка, которая проходит на открытом воздухе.
Новая площадка установлена благодаря спонсорской помощи.
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»