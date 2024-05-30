Из Орла бойцам СВО отправили квадроциклы

30.5.2024 | 7:00 Новости, СВО

Также защитникам Отечества передали 3D принтер.

Фото: Президентская академия в Орле

Очередная партия гуманитарной помощи из Орла доставлена бойцам в зону СВО. Груз подготовлен и собран Президентской академией в Орле совместно с депутатом Орловского областного Совета народных депутатов Владимиром Шашковым.

В этот гуманитарный рейс бойцам передали два квадроцикла, 3D принтер, генераторы, инструменты, устройства связи, предметы первой необходимости и продукты питания.

«Собираем и доставляем нашим бойцам помощь ежемесячно с апреля 2022 года. В этот раз из нового – квадроциклы, которые приобрели по просьбе военных. Договаривались, ездили за ними в город Рыбинск Ярославской области. В первый раз доставляем и 3D принтер. Каждый раз стараемся подходить к сбору груза именно таким образом – оперативно и с максимальной пользой для бойцов», – отметил директор Президентской академии в Орле Павел Меркулов.

Квадроциклы имеют грузовую платформу, которая может быть использована для установки оборудования для запуска БПЛА и оперативной перевозки личного состава, разведки, транспортировки раненых и доставки боекомплектов. 3D принтер используют для печати деталей к дронам и боеприпасам.

«Мы делаем все возможное, чтобы облегчить быт и службу наших ребят вдали от дома… Машину с гуманитарной помощью загрузили полностью. Конечно же, продукты и сладкие гостинцы, для того, чтобы порадовать наших бойцов», – рассказал депутат областного совета, глава фермерского хозяйства Владимир Шашков.

ИА «Орелград»

 


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