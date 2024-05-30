Суд отказал внукам, объявившим свою бабушку неадекватной

Внуки пытались по суду отвоевать бабушкино наследство.

Ливенский районный суд сообщил некоторые подробности спора родственников за наследство. Как поясни в пресс-службе суда, это был иск внуков о признании недействительным завещания, в котором бабушка завещала жилой дом и земельный участок своей внучатой племяннице. В иске внуки указали, что бабушка умерла в октябре 2023 года. Только после ее смерти они узнали, что свой дом и земельный участок она завещала не им, а внучатой племяннице. Внукам это не понравилось, но оспорить волю умершей бабушки можно было только в судебном порядке.

Однако для этого требовалось привести веские доказательства. В данном случае истцы заявили, что «бабушка имела ряд заболеваний, на протяжении долгого времени была полностью слепа, жаловалась на потерю памяти, потерю координации, не покидала своего места жительства, речь заторможена, произносить мысли верно и правильно затруднялась». Кроме того, по их мнению, бабушка в силу своего преклонного возраста и имеющихся у не заболеваний не была способна понимать значение своих действий и руководить ими.

«В судебном заседании ответчик – внучатая племянница – пояснила, что с января 2022 года между ней и бабушкой состоялась договоренность о том, что она будет осуществлять уход за бабушкой и помогать ей по дому, а та завещает ей жилой дом и земельный участок, – следует из информации пресс-службы суда. – Поскольку она ухаживала за бабушкой, то последняя сдержала свое обещание и завещала ей жилой дом и земельный участок».

В суде подчеркнули, что были изучены все доводы и доказательства, в том числе дела были допрошены лечащие врачи бабушки. Они пояснили, что у женщины имелись заболевания, но они не являлись психиатрическими. Тем не менее, в рамках разбирательства была назначена судебная психиатрическая экспертиза. Она показала, что «изменения психики бабушки были выражены не столь значительно и не лишали ее возможности правильно понимать значение своих действий и руководить ими при оформлении завещания».

«Поведение подэкспертной сохраняло адекватность и целенаправленность, свидетельствовало о ее достаточной ориентированности в сложившейся жизненной ситуации, – уточнили в суде. – Исходя из изложенного, суд пришел к выводу, что внуками не представлено доказательств нахождения бабушки в момент оформления завещания в состоянии, неспособном понимать значение своих действий и руководить ими, поэтому отказал в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»