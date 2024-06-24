Орловцам предложили станцевать бальные танцы на придомовых территориях

В этом поможет совместный проект ОДСК и спортшколы «Троя» под названием «СпортДвор».

Сейчас инициатива набирает обороты, раскрывая новые возможности придомовых территорий.

В новом выпуске орловцев познакомили с основами бального танца.

«Мы расширяем границы возможного и даём возможность посмотреть на занятия спортом в собственном дворе с другой стороны. Кто бы мог подумать, что рядом с домом можно, например, научиться танцевать бальные танцы… Наша команда показывает, что нет ничего невозможного. Нужно просто выйти на улицу и начать», – отметила тренер-преподаватель высшей категории по танцевальному спорту Марина Черная.

Проект «СпортДвор» стартовал в этом месяце. Его суть – в том, чтобы наглядно рассказать жителям города о различных вариантах для использования спортивных площадок, расположенных рядом с их домами.

Напомним, предыдущий урок посвятили боксу, а его главным героем стал Эдуард Трояновский, чемпион Мира, Европы и Азии. Спортсмен высоко оценил качество и разнообразие спортивных объектов на площадках в жилом комплексе «Яблоневый сад».

Присоединиться к проекту можно в любое время на официальных страницах ОДСК и спортивной школы «Троя» в соцсетях. Также организаторы проекта предлагают орловцам снимать на видео свои тренировки и публиковать их в интернете, указывая тег #СпортДвор.

ИА «Орелград»