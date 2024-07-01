Котельные на 909-м должны реконструировать до октября

Об этом сообщил спикер горсовета Орла.

Василий Новиков опубликовал соответствующий пост в своих соцсетях.

Речь идёт о котельных на Авиационной, 1, и Кромской, 7-А. Для них уже заказали и оплатили новое оборудование.

Первые два котла привезут в текущем месяце, по одному – в августе и в сентябре, оставшиеся два – в октябре. Их будут устанавливать и вводить в эксплуатацию поэтапно.

Как уточнил Новиков, обновить котельные должны до октября текущего года. Сейчас документация по объекту на Авиационной отправлена на экспертизу. В самой котельной ведётся демонтаж.

ПСД по объекту на Кромской проходит доработку с учётом всех замечаний, высказанных экспертами. Здесь демонтажные работы уже завершены. Также на объекте уже обустроили фундаменты под новое оборудование и дымовую трубу.

ИА «Орелград»