Облсуд не стал освобождать Ничипорова

Первый заместитель мэра Орла останется под домашним арестом.

Такое решение вынесли сегодня, сообщает портал «Орловские новости».

Сторона защиты посчитала, что решение о домашнем аресте принималось на незаконной основе – так как не было доказано, что Ничипоров может скрываться от суда и давить на свидетелей. Также у защиты возникли вопросы к переквалификации дела.

Однако областной суд отверг эти претензии. Апелляция осталась без удовлетворения.

Напомним, что сейчас чиновника обвиняют в превышении должных полномочий. Ранее ему вменялось воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, но статью изменили.

Потерпевшими выступают супруги-перевозчики Кривовы. Орловцы заявляли, что Ничипоров незаконно требовал от них денежные средства. Когда орловцы обратились в правоохранительные органы, контракт с перевозчиками разорвали в одностороннем порядке.

ИА «Орелград»