Облсуд не стал освобождать Ничипорова

1.7.2024 | 13:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Первый заместитель мэра Орла останется под домашним арестом.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Такое решение вынесли сегодня, сообщает портал «Орловские новости».

Сторона защиты посчитала, что решение о домашнем аресте принималось на незаконной основе – так как не было доказано, что Ничипоров может скрываться от суда и давить на свидетелей. Также у защиты возникли вопросы к переквалификации дела.

Однако областной суд отверг эти претензии. Апелляция осталась без удовлетворения.

Напомним, что сейчас чиновника обвиняют в превышении должных полномочий. Ранее ему вменялось воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, но статью изменили.

Потерпевшими выступают супруги-перевозчики Кривовы. Орловцы заявляли, что Ничипоров незаконно требовал от них денежные средства. Когда орловцы обратились в правоохранительные органы, контракт с перевозчиками разорвали в одностороннем порядке.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования