В орловский музей передали новые трофеи с СВО

1.7.2024 | 11:40 Новости, СВО

Они пополнят тематическую выставку.

Фото: Орловский областной краеведческий музей

Коллекция Военно-исторического музея в Орле пополнилась новыми трофеями российской армии. Об этом сообщили в областной администрации.

В музей передали фрагменты вооружения, произведённого США и Канадой, а также Чехией. Это сделали представители 1009-го полка Вооруженных Сил РФ.

Также глава орловского исполкома «Общероссийского народного фронта» Владимир Филонов передал в музей номерной знак автомобиля украинской ДРГ, уничтоженного нашими бойцами. Кроме того, Филонов подарил учреждению трофейную пластиковую фляжку с английской надписью.

Экспонаты пополнят выставку «Донбасс – Россия: история и современность».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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