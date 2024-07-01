В орловский музей передали новые трофеи с СВО

Они пополнят тематическую выставку.
Коллекция Военно-исторического музея в Орле пополнилась новыми трофеями российской армии. Об этом сообщили в областной администрации.
В музей передали фрагменты вооружения, произведённого США и Канадой, а также Чехией. Это сделали представители 1009-го полка Вооруженных Сил РФ.
Также глава орловского исполкома «Общероссийского народного фронта» Владимир Филонов передал в музей номерной знак автомобиля украинской ДРГ, уничтоженного нашими бойцами. Кроме того, Филонов подарил учреждению трофейную пластиковую фляжку с английской надписью.
Экспонаты пополнят выставку «Донбасс – Россия: история и современность».
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»