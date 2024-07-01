50-летний орловец разбился на мотоцикле насмерть

Мужчина не имел водительских прав.

Новость сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

Авария произошла 29 июня около 15 часов на трассе «Дмитровск – Кромы – Красное Знамя». Орловец передвигался на мотоцикле «Мотоленд 250-СС».

Водитель не справился со своим «железным конём», съехал в кювет и перевернулся. «Скорая помощь» доставила его в Дмитровскую ЦРБ. Однако впоследствии он скончался.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. 10 человек получили телесные повреждения, ещё двое погибли. Одним из погибших стал известный орловский бизнесмен.

ИА «Орелград»