50-летний орловец разбился на мотоцикле насмерть

1.7.2024 | 11:20 Новости, Происшествия

Мужчина не имел водительских прав.

Фото: Управление ГАИ Орловской области

Новость сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

Авария произошла 29 июня около 15 часов на трассе «Дмитровск – Кромы – Красное Знамя». Орловец передвигался на мотоцикле «Мотоленд 250-СС».

Водитель не справился со своим «железным конём», съехал в кювет и перевернулся. «Скорая помощь» доставила его в Дмитровскую ЦРБ. Однако впоследствии он скончался.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. 10 человек получили телесные повреждения, ещё двое погибли. Одним из погибших стал известный орловский бизнесмен.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования