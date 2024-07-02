Суд вынес приговор главе «Сберегательного союза»

2.7.2024 | 14:40 Закон и порядок, Новости

Жертвами афёры стали, в том числе, жители Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Общий размер ущерба, нанесённого потребительским кооперативом, превысил 180 миллионов рублей. Дело рассматривалось в Кировском районном суде города Астрахани.

Как сообщает «Астрахань 24», суд установил, что в 2020-м и 2021-м году глава потребкооператива, обещая гражданам повышенный доход по заключённым договорам займа, похитил их денежные средства. Пострадали около 400 человек – жители Орловской области и нескольких других регионов.

В итоге мужчину признали виновным в мошенничестве. Ему дали шесть с половиной лет колонии общего режима. Также удовлетворены иски о взыскании материального ущерба.

Уголовное дело в отношении остальных членов преступной группы выделено в отдельное производство. Предполагаемый организатор преступления находится в розыске.

ИА «Орелград»


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